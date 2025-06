Odkritje spominske plošče, posvečene Janezu Kuchlingu, in koncert MePZ Lipa »Ded je zelo cenil, če smo mu zapeli«

Društvene prireditve so bile v 70. in 80. letih pri šolskih sestrah v Šentrupertu in velikovški Delavski zbornici. Društveni prostori Lipe so bili 15. junija letos do zadnjega kota polni občinstva, ki je pri­sluhnilo pestremu zborovskemu programu. Na sporedu so bile pesmi iz vseh treh južnokoroških dolin, ljudske, umetne in ponarodele pesmi. Pri njihovi izbiri zborovodja Dominik Hudl gleda na promocijo slovenskih pesmi koroških avtorjev, kot so Milka Hartmann (Pojdi bratec, Naša lipa), Lenčka Kupper (Hišca ob reki Bistrici) in Miro Kernjak (Je na Dravc' m'hva). Odkritje spominske plošče sta z instrumenti pospremila vnuk in vnukinja Janeza Kuchlinga, Klara na harfi in Adrian na diatonični harmoniki.