Z lahkoto odpete težave z mejami

Pod vodstvom novega zborovodje Žige Kerta se je v soboto, 6. novembra, z novim stilnim koncertom predstavil Ženski pevski zbor Rož. Pevke so izvedle 14 pesmi avstrijskih in slovenskih avtoric in avtorjev na temo meja, med njimi tudi take, ki še nikoli niso bile uglasbljene.

Pevsko in scenografsko premišljeno zasnovan koncert je bil prvotno načrtovan kot zaključek spominskega leta ob 100letnici koroškega plebiscita CarinthiJa 2020, pri katerem je SPD Rož sodeloval s projetkom HRANCA_GRENZ. Ponovno lahko ŽPZ Rož prisluhnete v nedeljo, 14. novembra, in sicer ob 15. uri v šenjakobskem Farovžu. Več pa v petek v 43. številki NOVIC.