Šmihel New Times Bigband, ki je sekcija Društva godba na pihala Šmihel, v soboto, 26. oktobra, ob 19.30 praznuje svojo 30. obletnico v Kulturnem domu v Pliberku. Glasbeniki bodo predstavili novo naštudiran program s pevsko spremljavo. Sodeloval pa bo še Stefan Thaler Jazztet.

»Koncert bo zanimiv, saj bomo igrali komade, ki jih še nikoli nismo igrali,« napoveduje predsednik društva Godba na pihala in vodja New Times Bigband Miha Vavti. New Times Bigband sestavlja pet saksofonov, štiri pozavne, štiri trobente in ritem sekcija. V ritem sekcijo spadajo boben, bas kitara, klavir, perkusije in kitara. Torej zasedba, ki je minimalni pogoj za big band. Za skoraj dvourni program, ki so ga pripravili za 30. obletnico pri New Times Bigband vadijo že nekaj mesecev. Konec septembra pa so glasbeniki imeli tridnevno delavnico v Šmihelu z dirigentom Markusom Geiselhartom, ki bo New Times Bigband dirigiral tudi na jubilejnem koncertu. Vaje so potekale že v novih prostorih, ki so v kleti novega šolskega poslopja v Šmihelu.

Končno imajo lastne prostore

Društvo do sedaj ni imelo ustreznih prostorov, vaje so potekale v 25 kvadratnih metrov majhnem prostoru, ki je pokal po šivih, ko se je zbralo 25 glasbenikov z instrumenti in včasih še kaki pevci. Problem pa je bil že nekaj časa znan.

»Petnajst let smo se borili za lastne prostore. Zelo sem vesel, ker bomo končno lahko začeli zares delati in kvaliteto še bolj dvigniti. Uradne predaje prostorov še ni bilo, so pa za nas pripravljeni. Do zaključka del v starem šolskem poslopju jih potrebuje še ljudska šola,« pravi Vavti in dodaja: »120 kvadratnih metrov je idealno za dva orkestra, saj prideta tja dva odra, eden za big band, drugi pa za godbo.«

Ko je iz godbe nastal big band

»Pobudnik New Times Bigbanda je bil Jože Kušej ml., ki je, ko je začel igrati pozavno, veliko poslušal Glenna Millerja. Ta pa je imel big band.« Tako je dve leti po ustanovitvi društva Godba na pihala Šmihel v letu 1987 v letu 1989 nastala še sekcija za big band.

Ker niso imeli primernih not, se je Kušej peljal do tedanjega dirigenta Big Band RTV Slovenija Jožeta Privška in dobil prve aranžmaje, note in literaturo za big band. »Privšek je bil znan za to, da ni rad dajal aranžmajev iz rok. Zamejskim Slovencem pa jih je dal. Nato smo začeli vaditi in nobeden ni imel pravega pojma o jazzu in fraziranju.« Da bi se glasbeno razvili naprej, so člani New Times Bigbanda izvajali nekaj let enotedensko delavnico z jazz glasbenikom Heinzem von Hermannom na Bledu.

»Kriza je prišla nekaj let zatem, ko so Tonč Feinig, Stefan Thaler in Mario Vavti šli študirat na Nizozemsko in je nenadoma manjkala cela ritem sekcija.« To je pomenilo nekaj let pavze za big band. Preostali člani pa so nastopali v manjših zasedbah kot je to News Times Jazz Combo.

Danes je spet dosti članov za »pravi« big band. Med člani big banda pa je veliko mladih. Ker nekateri študirajo in koordinacija ni enostavna, pa imajo vaje velikokrat po sekcijah ali projektne vaje.

Nov program

Glasbeniki so naštudirali nov program, ki bo vključil razne glasbene zvrsti od jazz-a do pop-a in rock-a ter celo slovenske popevke.

Pevsko bodo New Times Bigband spremljali Anja Smolnik, Simona Krajger in Danilo Katz. Kot gost pa bo igrala skupina Stefan Thaler Jazztet. »Člani Jazzteta Tonč Feinig, Stefan Thaler in Mario Vavti so svojo kariero začeli pri New Times Bigbandu. Z veterani New Times Bigbanda pa bo še nastopil Thomas Käfel.«