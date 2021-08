Voxon Music Academy začenja deseto leto delovanja in bo v prihodnje svojo ponudbo še razširila.

Okoli 40 glasbenic in glasbenikov vseh starosti se usposablja v okviru Voxon Music Academy, ki trenutno ponuja pouk petja in klavirja na obeh lokacijah v Pliberku in v Celovcu. »Naše jamstvo za uspeh so odlično usposobljeni in mednarodno aktivni učitelji ter redne studijske produkcije in nastopi v živo s profesionalnimi glasbeniki,« pravi Danilo Katz, ustanovitelj in direktor akademije.

Video: Voxon Music Academy

Zahomčanka Mateja Zwitter, ki je študirala soul, jazz, gospel in pop petje na znani londonski univerzi Goldsmiths, nekaj let pa je bila tudi pevka pri vokalnem bendu Voxon, deluje kot vocal-coach. Žan Hauptman, ki je študiral jazz petje in jazz klavir na Univerzi Gustava Mahlerja v Celovcu in v Bostonu, ponuja pouk jazz petja in pop klavirja. Poleg tega pri Voxon Music Academy s podporo zveznega ministrstva za izobraževanje redno vključujejo strokovnjake s področja glasbe, plesa in drame, ki podpirajo učenke in učence pri delu v snemalnem studiu in nastopih v živo.

Slika: Voxon Music Academy

Redni nastopi v Casineumu na Vrbi, v gostilni Breznik, v deželnem studiu ORF, z New Times Bigbandom Mihe Vavtija in na Pliberškem jormaku sodijo med viške nastopanja v živo. V preteklem šolskem letu sta kljub neugodnim okoliščinam nastala dva glasbena videa, ki sta bila objavljena na internetu. »Naši študenti lahko sami izbirajo pesmi, na katerih delajo in ki jih predstavljajo na koncertih, zato so dvojno motivirani,« pravi Katz, ki poudarja, da za študij na Voxon Music Academy ni starostnih ali slogovnih omejitev. V prihodnosti bodo zaradi vse večjega povpraševanja ponudbo celo razširili in dodali instrumente.

