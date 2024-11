Ob 45-letnici MoPZ »Kralj Matjaž«: Čestital bo tudi Slovenski oktet

Tadej Pačnik: Takrat sem še vodil Koroški oktet z Raven na Koroškem. Matjaževce bi pravzaprav moral prevzeti Klemen Gorenšek. Ker sam ni mogel prevzeti te naloge, me je vprašal, če bi jaz postal pevovodja matjaževcev. Rekel mi je, da so to super fajn puebi. Kontaktiral sem predsednika MoPZ »Kralj Matjaž« Adrijana Mandla in smo se zmenili. Izkazalo se je, da so matjaževci res super fantje.