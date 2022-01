Že drugo leto zapored je pandemija društvenicam in društvenikom SPD Danica iz Šentprimoža prekrižala načrte z izvedbo tradicionalnega novoletnega koncerta v živo. Kljub tej nevšečnosti je društvu uspelo na novo posneti in na ogled po spletu postaviti pesmi vseh zborov, ki delujejo pod okriljem SPD Danica.

Za snemanje tona novoletnega koncerta SPD Danica je poskrbel Tobias Mistelbauer

MePZ Danica vodi zborovodja Stanko Polzer. SPD Danica ima pod svojim okriljem še otroško, mladinsko, družinsko in veteransko zborovsko selekcijo, ki imajo vsak svoje zborovodkinje. Najmlajši zbor, Zvezdice, v katerem pojejo otroci od vrtca do 2. razreda ljudske šole, vodijo Elena Rutar, Tereza Mistelbauer in Alina Stern. Otroški zbor Danica vodita Sara Ouschan in Doris Wakounig, Mladinski zbor pa Miriam Sadnikar in Barbara Mistelbauer-Stern. Poleg tega pa v okviru SPD Danica delujeta tudi zbor Korenine Danice in Kežarjevi vnuki. Korenine Danice sestavljajo predvsem starejše bivše pevke in pevci mešanega zbora. Leta 2008 je njihovo vodstvo prevzela Hanzejeva hčerka Anica Maraž-Kežar. Pri Kežarjevih vnukih pa gre, kot že ime pove, za vnukinje in vnuke Hanzeja Kežarja, nekdanjega zborovodje MePZ Danica.

Vse naštete zborovske selekcije se po spletu na platformi YouTube od 6. januarja naprej predstavljajo s svežimi posnetki starih in novih pesmi, ki jih lahko poiščete na YouTube kanalu SPD Danica.

Slovensko prosvetno društvo Danica je bilo ustanovljeno leta 1914 kot »Katoliško izobraževalno društvo Danica« s sedežem v Šentvidu v Podjuni. Med ustanovitelji sta bila župnik Peter Serajnik in slepi organist Andrej Mičej, ki je začel že dve leti prej peti z mešanim zborom v cerkvi in ob drugih priložnostih. Mešani pevski zbor Danica tako v letošnjem letu praznuje 110 let od ustanovitve, pri čemer je potrebno poudariti, da gre za verjetno edini zbor na Koroškem, ki je imel v 110 letih zgodovine samo tri zborovodje. Poleg že omenjenega Antona Mičeja je MePZ Danica po drugi svetovni vojni vodil Hanzej Kežar, od njega pa je leta 1992 dirigentsko paličico v roke prevzel Stanko Polzer, ki vodi zbor še danes. SPD Danica od leta 2012 vodi Samo Wakounig.

Sara Ouschan je skupaj s sestro Terezo Mistelbauer prevzela organizacijo snemanj letošnjega novoletnega koncerta Danice. Za ton je bil odgovoren Tobias Mistelbauer, za video in montažo pa Rafael Mistelbauer. Manjše skupine so snemale v Kulturnem domu Danica, večje, kot recimo MePZ, pa pred domom, pravi Sara Ouschan

Slika z zadnjega novoletnega koncerta, ki ga je SPD Danica uspelo leta 2020 izvesti v živo

Posnetek novoletnega koncerta si lahko ogledate od 6. januarja od 14.30 naprej Povezava do novoletnega koncerta »Važno nam je bilo, da sodeluje čim več pevcev in društvenikov, ki smo jih pritegnili k sodelovanju s posneto anketo z deloma resnimi, deloma šaljivimi vprašanji. Ta anketa je tudi vključena v montažo našega novoletnega koncerta. Poleg tega bi rada poudarila, da v društvu Danica letos praznujemo 110 let organiziranega petja, zato smo v posnetek vključili tudi ta zgodovinski aspekt.« Sara Ouschan »Letos je bila situacija ta, da smo bili praktično brez svežih posnetkov, saj smo vse obstoječe že lani porabili za produkcijo klipov. Zato smo se odločili, da letos objavimo nove, še nikjer objavljene posnetke, ki so nastajali v dneh okoli božiča. Med drugim poslušalce in poslušalce čaka pesem Težki čas, s katero redno nastopamo, pa tudi povsem nova pesem na repertoarju MePZ Danica, zelo hitra in poskočna rezijanska ljudska pesem Da lipa ma. Mladinski zbor je posnel lepo novo božično pesem, pa tudi eno slovensko narodno. Otroški zbor je posnel eno slovensko ljudsko in eno afriško pesem, Zvezdice pa so zapele dvojezično. Zadnji posnetek je nastal pravzaprav včeraj (2. januarja, op. TV). Moj brat Rafael Mistelbauer je posnetke zmontiral in opremil s podnapisi, da lahko na ogled povabimo tudi naše nemško govoreče prijatelje. Naj povem še to, da smo se snemanja lotili praktično brez vaj, pa smo kljub temu zelo zadovoljni s pevsko, pa tudi z zvočno kvaliteto nastalih posnetkov. Prisrčno vabljeni na ogled našega novoletnega koncerta,« zaključuje Sara Ouschan.