Zadnja vrsta z leve: Izidor Sturm, Tomaž Boškin, Andi Smrtnik in Simon Kummer. Pred njimi stojijo Kristina Kragelj, Elena Rutar, Helena Gregorn in Ana Einspieler.

Vokalna skupina Oktakord se je prvič srečala septembra letošnjega leta. Takrat so vsi načrti, termini in celo ime še viseli v zraku, vendar so novonastali oktet že združevale pomembne skupne točke – želja po ustvarjanju in novih izzivih ter seveda ljubezen do vokalne glasbe.

Oktakord sestavljajo pevke in pevci iz vseh koncev in krajev. Šest jih prihaja iz Podjune, dva pa sta Primorca, ki sta svoj drugi dom našla na Koroškem. Nekateri se poznajo še iz otroštva ter skupaj prepevajo že dolga leta, drugi so se spoznali v študentskih letih. Kristina Kragelj (umetniška vodja, sopran), Elena Rutar (sopran), Helena Gregorn (alt), Ana Einspieler (alt), Tomaž Boškin (tenor), Simon Kummer (tenor), Andi Smrtnik (bas) in Izidor Sturm (bas) sestavljajo nov oktet z velikimi željami in visokimi cilji.

Oktet ima v osnovi tipično sestavo mešanega pevskega zbora, vendar pevke in pevci radi posegajo tudi po šest- do osemglasnih pesmih, kjer vsak oz. vsaka prevzame svojo melodijo. Izbirajo si tudi čim širši repetoar z različnimi stili ter jeziki, ob tem pa so pozorni na negovanje slovenske pesmi. Tako bodo že na svojih prvih nastopih predstavili vrsto različnih božičnih pesmi, tako ljudskih kot tudi modernejših, v slovenščini, angleščini in ukrajinščini.

Oktakord bo javno prvič zapel 18. decembra na Sveti Gori (Slovenija), na Koroškem pa jim boste lahko premierno prisluhnili na božičnem koncertu Slovenskega prosvetnega društva Trta, ki bo 23. decembra, ob 18.00 v farni cerkvi v Šentlipšu.