Nov mladinski zbor bo pel v Globasnici

»Odkar spet živim v Globasnici, opažam, da je v okolici precej mladine. Mislila sem, da je pravi čas in priložnost, da tukaj ustanovimo mladinski zbor, ki ga doslej še ni bilo,« je povedala Anica Pasterk, rojena Hudl. »Veliko je otrok, ki z navdušenjem pojejo pri otroškem zboru Živ-Žav, ko pa prenehajo, jih je zelo težko pritegniti spet k odraslemu zboru,« razlaga Pasterk. Kot zgled omenja delovanje SPD Danica v Šentprimožu, ki ima pevske zbore vseh starostnih skupin. K mladinskemu zboru v Globasnici vabi tudi začetnike ter pevke in pevce iz sosednjih občin. Zbor bo deloval pod okriljem Slovenskega kulturnega društva Globasnica. Predsednica društva Marija Markitz je »presrečna, da je Anica Pasterk prevzela iniciativo in je pripravljena prevzeti to nalogo«. Vabljeni so pevke in pevci, ki že obiskujejo srednjo šolo ali gimnazijo, starostne meje zaenkrat ni. Prva vaja bo v ponedeljek, 22. septembra, ob 17. uri v globaškem muzeju. Pasterk: »Peli bomo ritmične, moderne, narodne pesmi, tudi z glasbeno spremljavo.«
Anica Pasterk je odraščala v Globasnici v Greinerjevi družini s tremi brati in tremi sestrami. Več let je živela v Dobrli vasi, kjer je v okviru društva SPD Srce ustanovila otroški zbor Sweethearts, vodila je tudi mešani pevski zbor Srce. Vodila je že moški zbor Sängerrunde Turnersee in skupino Striezalan. Pred pandemijo je opustila vodenje zborov. Leta 2020 si je v Globasnici zgradila hišo, kjer živi s sinom Gabrielom. Po poklicu je ljudskošolska učiteljica, dela pa v Borovljah.
14. 9. je SKD Globasnica zopet vabilo na Globaško žegnanje. Po sveti maši so društveniki imeli odlično pogostitev pod farovško lipo.
