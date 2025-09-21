Nov mladinski zbor bo pel v Globasnici

»Odkar spet živim v Globasnici, opažam, da je v okolici precej mladine. Mislila sem, da je pravi čas in priložnost, da tukaj ustanovimo mladinski zbor, ki ga doslej še ni bilo,« je povedala Anica Pasterk, rojena Hudl. »Veliko je otrok, ki z navdušenjem pojejo pri otroškem zboru Živ-Žav, ko pa prenehajo, jih je zelo težko pritegniti spet k odraslemu zboru,« razlaga Pasterk. Kot zgled omenja delovanje SPD Danica v Šent­primožu, ki ima pevske zbore vseh starostnih skupin. K mladinskemu zboru v Globasnici vabi tudi začetnike ter pevke in pevce iz sosednjih občin. Zbor bo deloval pod okriljem Slovenskega kulturnega društva Globasnica. Predsednica društva Marija Markitz je »presrečna, da je Anica Pasterk prevzela iniciativo in je pri­pravljena prevzeti to nalogo«. Vabljeni so pevke in pevci, ki že obiskujejo srednjo šolo ali gimnazijo, starostne meje zaenkrat ni. Prva vaja bo v ponedeljek, 22. septembra, ob 17. uri v globaškem muzeju. Pasterk: »Peli bomo ritmične, moderne, narodne pesmi, tudi z glasbeno spremljavo.«