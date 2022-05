Godalni kvartet Noreia je zmagal na tekmovanju izvajalk in izvajalcev komorne glasbe Artedea, ki je bilo pretekli teden v Veliki dvorani Doma glasbe v Celovcu. S 15-minutnim nastopom je Noreia najbolj prepričala strokovno žirijo in publiko.

Godalni kvartet Noreia sestavljajo štiri študentke Privatne univerze Gustava Mahlerja v Celovcu. To so Lena Kolter in Alma Portič na violini, Anna Bednarchuk na violi in Jana Thomaschütz na violončelu. Strokovna žirija na tekmovanju je presojala skupni umetniški vtis, originalnost in kreativnost podajanja. Do zmage so godalnemu kvartetu Noreia pomagali tudi glasovi občinstva, ki so vplivali na končni izid. Mlade zmagovalke so osvojile pokal ARTEDEA in 2500 evrov.

Šele pred letom dni so mlade glasbenice ustanovile godalni kvartet Noreia. Po besedah Lene Kolter je imela sprva polovica kvarteta resne pomisleke, ali se sploh udeležiti tekmovanja Artedea. Po eni strani zato, ker se je Leni Kolter in Jani Thomaschütz ideja tekmovanja v glasbi upirala, po drugi strani pa zaradi tveganega, nevsakdanjega programa, s katerim so se udeležile tekmovanja. In sicer sta to dve skladbi sodobnih ameriških skladateljic Caroline Shaw (Entr’acte) in Jessy Montgomery (Strum), ki se tako rekoč nikoli ne izvajata na podobnih tekmovanjih. Na teh se mladi glasbeniki običajno predstavljajo s preverjenim klasičnim repertoarjem za godalni kvartet, pri katerem zaradi prepoznavnosti skladb odločajo nianse. Tudi ko so se mlade glasbenice v četrtek, 12. maja, že uvrstile v finale, so bile bolj kot nervozne pred finalnim nastopom vesele dejstva, da prvič v komorni zasedbi pred občinstvom nastopajo na odru Velike dvorane celovškega Doma glasbe.

Lena Kolter: »Že ob ustanovitvi kvarteta pred enim letom smo se odločile, da želimo svoje koncerte oblikovati izključno z deli ženskih skladateljic. Kot študentke namreč v glavnem igramo skladbe moških skladateljev. Izkazalo se je, da je veliko dobre, a neznane literature za godalne kvartete, ki so jo napisale sodobne skladateljice.«

Tveganje se je izplačalo

Tekmovanje Artedea je bilo na Koroškem prvič leta 2019, organizira pa ga Privatna univerza Gustava Mahlerja. Na Artedei se mlade glasbenice in glasbeniki izmenično eno leto predstavljajo z jazzovsko glasbo, naslednje leto pa s klasično. Zmagovalke Artedee bodo nagrado izkoristile za nadaljnje izobraževanje na mojstrski glasbeni delavnici Albana Berga v Osojah in za kritje dela študijskih stroškov.