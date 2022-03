Med kandidati letošnjega televizijskega pevskega šova Starmania je tudi 26-letna Celovčanka Nadja Inzko. Prva od devetih epizod oddaje bo na televizijskem kanalu ORF1 na ogled že danes, 4. marca, ob 20.15.

»To sploh ni bil moj načrt, da bi sodelovala na šovu, do tega je prišlo bolj po naključju,« je povedala mlada glasbenica Nadja Inzko, ki je po poklicu socialna pedagoginja in dela v dvojezičnem varstvu »Jaz in Ti« v Borovljah. Na Instagramu ima svojo stran, kjer redno objavlja tudi lastne pesmi in kompozicije. Preko tega profila so stopili z njo v stik in jo vprašali, če bi imela interes za sodelovanje. »Mislila sem si, zakaj pa ne, nikakor si pa nisem predstavljala, da bi lahko prišla tako daleč,« pravi Nadja Inzko, ki se poleg petja in glasbe zelo rada ukvarja s fotografiranjem in s plesom. Od približno tisoč kandidatk in kandidatov jih je po »rehearsalu« na Dunaju, to je nastop pred žirijo, ostalo še 28, med njimi tudi Nadja Inzko.

Za ta nastop pred žirijo se je morala pripraviti s šestimi vnaprej določenimi pesmimi, od teh jih je tri zapela. Žirija je morala biti navdušena, saj je dva tedna kasneje dobila klic, da je uspela.

V žiriji Starmanie 2022 so med drugim znani pevec Josh (»Cordula Grün«) in artistka in manekenka Lili Paul-Roncalli, Arabella Kiesbauer in Phillipp Hansa pa sta moderatorski duo. Foto: ORF

Glasba je bila v življenju Nadje Inzko prisotna že v otroštvu in zanjo že vselej zelo pomembna. »V družini je veliko glasbenikov, radi pojemo, igramo instrumente. Že od majhnega sem se vrasla v to.« Vedno je rada prepevala, igranja kitare se je naučila kar sama. Imela je že številne nastope v različnih konstelacijah. Med drugim je v letih 2020 in 2021 sodelovala na spletnem »Ghostlight« festivalu celovškega kluba »Stereo«, svoje lastne kompozicije je že predstavila na »After Work Markt« na celovškem Benediktinskem trgu. Pesmi izpod peresa Nadje Inzko so večinoma v nemškem jeziku in so bolj mirne, obravnavajo pa ljubezen ter dogajanja v vsakdanjem življenju.

Sama pravi, da pesmi piše predvsem proti večeru oz. ponoči, ko ima mir in se lahko laže koncentrira. »Včasih ostanem budna in pišem celo noč.« Na vprašanje, ali bo lastno kompozicijo predstavila tudi v sklopu televizijskega šova, pa zdaj še ne more dati odgovora.

Kar zadeva Starmanio, nima posebnih pričakovanj, radovedna je že, česa se bo lahko vse naučila za nadaljnjo glasbeno pot. Nadja Inzko: »To vidim predvsem kot veliko priložnost, če bi bila možnost, pa bi se z glasbo rada ukvarjala tudi poklicno. To je tista velika želja, ki jo imam.« Zelo hvaležna je, da jo pri tem podpira delodajalec, da lahko začasno pavzira od dela in se v celoti koncentrira na šov.

Osemindvajset kandidatov je razdeljenih na dve skupni po štirinajst oseb, po prvi oddaji jih ostane le še sedem. O napredovanju odloča žirija in glasovanje gledalcev. Sama že ve, katero pesem bo zapela na prvi epizodi, več pa nam zdaj še ne sme povedati. Trenutno je na Dunaju, kjer imajo intenzivne priprave za nastop.

Prvi nastop Nadje Inzko bomo lahko na televiziji spremljali že danes ob 20.15 (ORF1), pomagamo ji lahko s telefonskim glasovanjem. Držimo pesti!