Kdaj je Katoliško prosvetno društvo Planina začelo prirejati glasbene koncerte?

Zadnji poljub poletja je zdaj že stalnica. Prvič je bil koncert leta 2002 ob 100-let­nici delovanja našega društva. Takrat smo iskali nekaj zanimivega, kar bi lahko ponudili mladini, jaz sem bila stara 11 let in seveda takrat še nisem bila aktivna v društvu oz. vsaj ne v odboru, sem pa spremljala, kako se je vse razvijalo. Namen je bil ta, da naši mladini približamo slovensko glasbo in istočasno ponudimo mladim slovenskim skupinam na Koroškem, da nastopajo na koroških odrih. Predstavljam si, da so takratni društevni odbori sedeli skupaj in razmišljali o tem, kako bi dali vsej tej zadevi zanimiv naslov, malo romantičen, in tako je »zadnji poljub poletja« nastal v skladu z idejo o poslavljanju od poletja.

Kateri znani slovenski glasbeniki so že nastopali na vaših odrih in kakšna je obiskanost vaših koncertov?

Lansko leto koncerta zaradi pandemije ni bilo, drugače pa smo imeli vsako leto druge glasbenike: Karmen Stavec, Siddharta, Tabu, Dan D, Pop Design, Gal Gjurin … Šank Rock je enkrat že nastopal in njihov koncert imamo v lepem spominu. Glede obiskanosti lahko povem le to, da si želimo čimveč občinstva, ker je v tem težkem času ravno glasba tista, ki nam nekaj pričara in nas povezuje. Zato si želim zase in za vse nas, ki to pripravljamo, pa tudi za ljudi, ki bodo tukaj, da uživajo ob glasbi, druženju in ob poslavljanju od poletja.

Bi morda še kaj povedali ali posebej poudarili za letošnji »zadnji poljub poletja«?

Letos (petek, 17. 9., ob 21.00, farni dom Sele) bo koncert v nekoliko drugačni obliki, ker je prvič tako, da bodo na voljo sedeži in pričakujemo umirjen akustični koncert. To pa ne pomeni, da ne bo žura ali da ljudje ne bodo imeli možnosti česa popiti – šank seveda bo kljub temu. Ampak koncert bo akustičen, miren in s sedeži. Zelo pomembno je za nas, da ljudje pridejo točno, saj se je dogajalo, da so prišli v poznih urah in letos bi to radi preprečili. Koncert traja pičli dve uri, zato je točen prihod tako za nas kot tudi za glasbene izvajalce zelo pomemben. Prihod je zaželen med 20. in 21. uro, ko ljudje lahko spijejo kakšno pijačo, malo pokramljajo in imajo možnost, da si izberejo sedeže. Obiskovalce prosim, da imajo s sabo dokazila za PCT. Zaželena je rezervacija vstopnic na e-naslovu kpdplanina@gmail.com, v Celovcu na NSKS ali na Posojilnici v Borovljah.

Vabljeni!