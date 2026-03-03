Novice logo
Moški zbor SVRŽ gostoval v Kanalski dolini

3.3.2026 Ukve Ugovizza Novice
Pred kratkim je Slovensko kulturno središče (SKS) Planika v Ukvah vabilo na proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku.
V večnamenski dvorani bivše mlekarne so nastopili učenci Glasbene matice Furlanije-Julijske krajine (FJK) in učenci, ki se pri SKS Planika učijo slovenščine. Svoje pridobljene jezikovne veščine so korajžno predstavili številnemu občinstvu in odličnemu gostu, navidezno resničnemu Francetu Prešernu, ki jih je s svojo poezijo spodbudil, naj so pri slovenskem pouku še naprej tako marljivi kot mravlje, in zapel z njimi slovensko himno. Kanalskodolinski kulturni dogodek je s koroškim pridihom popestrila vokalna ekipa SVRŽ z domačo pesmijo in rožansko narečno besedo. Po prijateljskem medregionalnem druženju je prireditev izzvenela v trdnem prepričanju, da »slovenstvo v Kanalski dolini vztraja!«, kot je dejal podpredsed­nik Rudi Bartoloth.

