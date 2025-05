MoPZ Kralj Matjaž in majniške pobožnosti v Nonči vasi in Libučah: Marija, pomagaj nam sleherni čas

Teden pred tem so žametni glasovi matjaževcev zadoneli v cerkvi v zgornjih Libučah. Predsednik 11-članskega moškega pevskega zbora Kralj Matjaž Adrijan Mandl je povedal, da želi zbor tudi spremljati cerkvene tradicije, kot so majniške pobožnosti, in da nameravajo s tem nadaljevati tudi v prihodnjih letih. Zahvalil se je navzočemu dekanu Ivanu Olipu in mežnarici Rosini Buchwald. »Lepe Marijine pesmi nam gredo do srca, saj se dotikajo duše,« se je matjaževcem zahvalil dekan Ivan Olip. Povedal je še, da je minonška cerkev že zelo stara, saj je prvič omenjena že leta 1351.