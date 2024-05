MoPZ Andrej Permož, z leve: Tomi Partl ml., Rafko Kokalj, Peter Moschitz, Andrej Müller, Daniel Užnik, Marko Weiss, Miro in Jani Müller. Na sliki manjkata Markus Gruber in Tonč Feinig.

Moški pevski zbor Andrej Permož je okoli leta 2006 ustanovil Marjan Verdel. »Med leti 2005 in 2014 sem živel v Psinji vasi. Skupaj smo predvsem ljudske, pa tudi umetne pesmi peli do mojega odhoda v letu 2014,« pravi Marjan Verdel, ustanovitelj in vodja prve postave zbora. Posebej v lepem spominu je Marjanu ostal nastop zbora na Štajerskem v Pavlovi hiši v Potrni leta 2011. »Najprej nam je koncert izredno dobro uspel, nato pa smo še celo noč skupaj prepevali, tako da je bilo res nepozabno.« Zbor si je ime nadel po leta 1904 v Mačah rojenem Andreju Permožu, od leta 1930 predsedniku tedanjega Katoliškega slovenskega izobraževalnega društva za Šentjanž in okolico, ki je predhodnik današnjega Slovenskega prosvetnega društva (SPD) Šentjanž.

Moški zbor Andrej Permož je znova zaživel lani septembra, že malo kasneje so pevci sooblikovali adventni koncert SPD Šentjanž. »Prvi tenor sem pel že v prejšnji postavi zbora, isti glas pojem tudi v novi sestavi,« pravi Jani Müller iz Šentjanža, ki ne sliši rad, da je novi zborovodja. Jani je tudi odločen, da ni on znova ustanovil zbora: »Že leta vsi tukaj govorimo, kakšna škoda je, da ni več zbora pri našem društvu, tako da je šlo za skupno pobudo društvenikov.« Nova postava MoPZ Andrej Permož šteje med 8 in 10 pevcev, ki prihajajo iz Šentjanža in okolice. Večina jih je že prej pela pri moškem zboru Andrej Permož, na primer Toni Partl mlajši, Dani Užnik, Peter Moschitz in brata Miro ter Jani Müller. »Enkrat na teden se srečamo, da skupaj zapojemo, to je bila tudi naša motivacija za ponovno ustanovitev moškega zbora v Šentjanžu.« Ljudskošolskega učitelja Janija Müllerja z Andrejem Permožem, umorjenem v koncentracijskem taborišču Dachau, vežejo tudi sorodostvene vezi, saj je bil Permož bratranec Janijeve babice po očetovi strani. Moški zbor Andrej Permož bo v nedeljo, 26. maja, ob 14.30 nastopil na Ločilu Pri Gamsu.