Modrijani navdušili pri Cingelcu

24.8.2025 Trata Tratten Franc Wakounig
Čudovito poletno vreme, predpraznično vzdušje, navdušeno občinstvo, primeren kraj in vrhunska glasbena skupina MODRIJANI: vse to se je v četrtek, 14. avgusta zvečer, spletlo pri Cingelcu na Trati v krasen glasbeno-družabni večer, na katerega je vabilo SPD »Borovlje«.
Boroveljski društveniki so vabili na večer z Modrijani.

Na selišču (domač izraz za dvorišče) kulturnega doma pri Cingelcu se je kar trlo ljujdi, ko so v večerni mrak zazvenela glasbila in so Modrijani ubrali prvo skladbo. Po prisrčnem pozdravu predsednika SPD »Borovlje« Romana Verdela so Modrijani dolgo v gospojniško jutro z velikim godčevskim žarom zabavali po­slušalke in poslušalce, ki so prišli od blizu in daleč, zato da so na plesišču pridno brusili pete in muzikante spremljali tudi s petjem. Seveda pa je bilo vrhunsko poskrbljeno tudi za telesno okrep­čilo navzočih, za kar gre zahvala gostinski ekipi.  

