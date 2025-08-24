Modrijani navdušili pri Cingelcu

Na selišču (domač izraz za dvorišče) kulturnega doma pri Cingelcu se je kar trlo ljujdi, ko so v večerni mrak zazvenela glasbila in so Modrijani ubrali prvo skladbo. Po prisrčnem pozdravu predsednika SPD »Borovlje« Romana Verdela so Modrijani dolgo v gospojniško jutro z velikim godčevskim žarom zabavali po­slušalke in poslušalce, ki so prišli od blizu in daleč, zato da so na plesišču pridno brusili pete in muzikante spremljali tudi s petjem. Seveda pa je bilo vrhunsko poskrbljeno tudi za telesno okrep­čilo navzočih, za kar gre zahvala gostinski ekipi.