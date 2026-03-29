Mladi talenti navdušili nakoncertu Voxon Music Academy

V ospredju večera so bili tokrat predvsem mladi pevski talenti, ki so pod profesionalnim mentorstvom Mateje Zwitter prvič stopili na oder in z odliko prestali svoj ognjeni krst. Z deloma izjemno odrsko prezenco, muzikalnostjo in izraznostjo so navdušili občinstvo ter pokazali, da se sistematično delo z mladimi dolgoročno obrestuje.
Glasbeno podlago večera je zagotavljala vrhunska spremljevalna zasedba – vsi člani so diplomanti privatne univerze Gustav Mahler – v sestavi Žan Hauptman (klavir), Filip Vadnu (kitara), Jaka Krušič (bas) in Gregor Hrovat (bobni). Uigrana skupina je prepričala s slogovno raznolikostjo in veliko igralsko energijo ter mladim pevcem ponudila profesionalno in zanesljivo oporo.
Pod geslom »A Tribute to the King of Pop – Michael Jackson« je program vodil skozi največje uspešnice tega izjemnega umetnika. Za vizualno podobo je poskrbel Primož Kokovica, katerega dovršena svetlobna zasnova je koncertu dala posebno atmosfero. Za zvok je poskrbel vodja akademije Danilo Katz.
Med gosti večera so bili med drugim Arthur Ottowitz iz KIB Bleiburg/Pliberk, predsednica Kulturnega doma Pliberk Katja Mandl ter poslovodja Porsche Inter Auto Markus Nachbar.
Posebej velja poudariti tudi podporo avstrijskega Zveznega ministrstva za izobraževanje in Urada za Slovence v zamejstvu, ki podpirata delovanje Voxon Music Academy in s tem pomembno prispeva h glasbenemu izobraževanju mladih.
Pogled na razvoj akademije razkriva tudi trajnostni uspeh njenega dela: prihodnje leto bo Voxon Music Academy praznovala 15-letnico delovanja. Številne nekdanje udeleženke so medtem že stopile na profesionalno glasbeno pot in redno nastopajo na koncertih. Med njimi so tudi pevke Anja Smolnik, Lara Rutar in Lara Wulz, ki so primer kakovostnega in kontinuiranega izobraževanja.
Koncertni večer v kulturnem domu je bil tako močan dokaz živahnega kulturnega ustvarjanja, profesionalnega dela z mladimi ter povezovalne moči glasbe.
