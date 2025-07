V sončnem vremenu so otroci uživali sveže pripravljene domače pice, ki jih je z veseljem pripravila družina Schubel (Teigkeller). Popoldne je minilo v znamenju okusne hrane, zabavnih iger, ustvarjalnih delavnic in obilici skupnega smeha. Čudovit zaključek glasbenega leta! V zboru trenutno prepeva okoli 42 pevk in pevcev, vodita ga pedagoginji Traudi Katz Lipusch in Miriam Kaiser. Že zdaj pa vabijo na prve vaje, ki bodo po pliberškem jormaku.