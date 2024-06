Mlada Podjuna in Obirčki so vabili na koncert, otroci pa si od odraslih želijo: »Poslušajte nas, namesto da gledate v svoje telefone«

Navdušeni pevci in pevke Mlade Podjune Tanja Smrtnik-Furjan in Judith Paulitsch vodita Obirčke, otroški pevski zbor Slovenskega prosvetnega društva Valentin Polanšek z Obirskega.

»Mi, odrasli dominiramo na tem svetu in mislim, da je pomembno, da včasih stopimo korak nazaj in prisluhnemo otrokom, kaj si želijo in kako hočejo živeti na tem svetu,« nam je povedala Simona Roblek. Za koncert otroških zborov Mlade Podjune in Obirčkov, ki je bil 23. junija v Pliberku, je pripravila koncept. Geslo koncerta je bilo »Pustite nam ta svet«. Na vajah Mlade Podjune so vprašali otroke, kaj si želijo od odraslih. Želje so zbrali in otroci so jih na koncertu v Pliberku predstavili publiki, staršem, dedejem in babicam: »Zabavajte se z nami. Vzemite si čas za nas. Poslušajte nas, namesto da gledate v svoje telefone. Igrajte se z nami. Smejte se z nami. Ne kregajte nas. Berite nam zgodbe. Ne ukazujte nam ves čas. Objemite nas, ko smo žalostni.«

Pri Mladi Podjuni trenutno poje 45 otrok, večinoma so iz Pliberka, Šmihela in iz bližnje okolice. Zbor vodita Miriam Kaiser in Traudi Katz-Lipusch. Na koncertu v precej napolnjenem kulturnem domu so zbor spremljali muzikanti Daniel Kaiser, Daniel Košutnik s hčerko Lio Košutnik ter čelistki Helena Blažej in Alexandra Petscharnig. Zdaj pa si bodo mladi pevci in pevke ter zborovodkinji privoščili malo oddiha. 24. junija so imeli v pliberškem parku zaključek sezone z igrami in malico. Na prve vaje po poletni pavzi vabijo 23. 9. 2024. Vsi otroci, ki radi pojejo, so prisrčno dobrodošli!