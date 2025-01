Mednarodno adventno petje: MePZ Podjuna v dunajskem rotovžu

Številna publika je z velikim navdušenjem spremljala program, predstavljen v treh jezikih, tako da je bil zaželen celo dodatek. Pred tem je imel zbor priložnost, da se udeleži zelo zanimivega ogleda prenovljenega parlamenta. Naslednji dan je bil v znamenju slovesnosti »Petje pod lipo«, kjer je Podjuna na povabilo KSŠŠD na Dunaju skupaj s študentskim zborom izvedla koncert na prostem pri lipi, ki jo je posadil KSŠŠD novembra 2023 v 7. okraju. Ob kuhanem vinu, piškotih in kostanju so pevci kljub značilnemu dunajskemu vetru zapeli več slovenskih pesmi, ki so številne mimoidoče pritegnile k poslušanju.