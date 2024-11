Mednarodni pevski natečaj »Praga cantat«: Izreden uspeh mešanega pevskega zbora Danica v Pragi

Na 35. »Praga cantat« je sodelovalo 22 zborov iz enajstih držav: iz Češke, Slovaške, Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Nemčije, Mehike, Irske, Švedske, Italije in Finske. Iz Avstrije so poleg Danice nastopili še Štajerski deželni mladinski zbor Cant Anima in Ensemble Vivace iz Celovca, iz Slovenije pa Musica viva iz Kranja, MePZ Klas iz Grobljega, Vokalna skupina Solzice iz Brežic ter Vox Medicorum iz Ljubljane. Vsi nastopi so se odvijali v praškem Narodnem domu na Vinohradskih horah. Zbori so lahko izbirali med osmimi kategorijami. »Danica« se je odločila za kategoriji duhovna in narodna pesem. Izbira, ki se je izkazala za pravilno in zmagovito.