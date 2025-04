Martin Lesjak, Daniel Kelih in Philipp Steiner: Spominski koncert

31. julija 2024 sta se v Julijcih smrtno ponesrečila mlada, zanesljiva in izkušena gorska reševalca in osebna prijatelja Martin Lesjak in Philipp Steiner. V soboto, 29. marca 2025, na spominski dan, ko bi Philipp dopolnil svoj okrogli 40. rojstni dan, je romalo veliko število prijateljev in znancev obeh družin, gorski reševalci treh dežel, pevci in pevke skupine akzent ter župnik in dekan Jurij Buch na Svete Višarje.