Ravnateljica Glasbene šole Janja Hinteregger: Manjkajo nam učitelji

Janja Hinteregger: Prvih šest mesecev sem pravzaprav uporabljala za to, da sem dobila malo boljši pregled. Šolsko leto je bilo že planirano septembra, edino, kar je bilo treba še skoordinirati, so bili zaključni koncerti in zaključni izpiti. Ker stanujem v Celovcu in sem veliko učila v Rožu in na Zilji, sem te oddelke dobro poznala, Podjuno pa bolj malo. Zato sem tega pol leta porabila, da sem si ustvarila boljšo sliko o tamkajšnji situaciji. Srečali smo se tudi z vsemi 19 učitelji in učiteljicami. V pogovoru z Danielom Fellnerjem smo dobili potrdilo, da bo glasbena šola dobila 60 novih učnih enot. To je zagotovljeno, da jih bomo dobili, a ne bo vse v tem šolskem letu, temveč postopoma. To je tudi za nas bolje, da lahko pogledamo, kje imamo še potrebo.