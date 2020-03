Celovec »Luštno je vigred« po znani pesmi globaškega ljudskega pevca Franca Ledra-Lesičjaka je bilo geslo letošnje pevske revije Koroška poje v nedeljo, 8. marca, v celovškem Domu glasbe in v izvedbi Krščanske kulturne zveze KKZ. Dostojen je bil spomin na dva letos preminula glasbenika in zborovodji, Jožka Kovačiča in Jožeta Ropitza.

Predsednik KKZ Janko Krištof je vse prav prisrčno pozdravil, poseben pozdrav pa je veljal krškemu škofu Jožetu Marketzu. Krištof je naglasil, da je petje izraz naše biti in identitete. Škof Marketz je najprej za mednarodni dan žena vsem ženam, nastopajočim in v publiki, zaželel vse najboljše in za to pozornost požel bučen aplavz. Povsod, kamor pride, je dejal, ga ljudje nagovarjajo na to, kako lepo znajo Korošice in Korošci peti. Ta pečat nasmejanega Korošca nosim na sebi. V prisrčnih besedah se je škof pevkam in pevcem zahvalil za petje v zborih, društvih in v cerkvah, pa tudi za nove melodije in pesmi, ki so nam potrebne prav tako kot znane in stare. V pozdrav novemu škofu, ki ima lipov list, simbol slovenstva, v svojem grbu, so zbori in dvorana stoje zapeli zimzeleno pesem »Lipa«, ki jo je fašistična Italija prepovedala.

Odlični izvajalci

Koncert so oblikovali Skupina akzent iz Ledinc pod vodstvom Anice Lesjak- Ressmann, Moški pevski zbor Trta iz Žitare vasi, vodi ga Tomaž Boškin, ki je zapel pesem »Pihljaj vetrič«, katero je tik pred svojo smrtjo 1. julija 1944 v koncentracijskem taborišču Ravensbrück napisala Katarina Miklau, Šartevka iz Lepene, melodijo pa dodala Uršula Omelko iz Šentlipša. Mešani pevski zbor »Podjuna«, vodi Anja Kapun, je ob spremljavi Thomasa Nečemra močno, zvočno dodelano in večjezično popestril koncert.

Mednarodno uveljavljeni pianist Tonč Feinig se je s skladbo »Ko si zadnjič vzameš čas«, za katero je napisal tudi besedilo, poklonil svojemu očetu Antonu Feinigu, ki je na dan pred trinajstimi leti umrl, in obema letos umrlima glasbenikoma Jožku Kovačiču in Jožetu Ropitzu. Nedvomno izjemna mostrovina mojstrskega glasbenika.

»Venec koroških ljudskih pesmi«, ki ga je priredil Jože Gašperšič, sta krstno izvedli dve ženski skupini: Ženski pevski zbor Koledva iz Krope in Ženski pevski zbor PD Sele. Prilični zbor so pod vodstvom Romana Verdela spremljali člani Slovenske filharmonije in pianistka Ana Tijssen.

Preden so ob spremljavi Rožanskih muzikantov vsi zbori zapeli zaključno pesem »Ob reki Dravci«, je pod vodstvom Romana Verdela in ob spremljavi šolskih instrumentalistov Mešani mladinski zbor Slovenske gimnazije potrdil, da mladina rada in kakovostno prepeva in sodeluje v zborih. Zbor bomo spet slišali na šolski akademiji, ki bo letos v Borovljah.

Zadovoljna publika

Koncerta Koroška poje, ki ga je vešče povezovala Monika Novak-Sabotnik, so se med drugim udeležili slovenski generalni konzul Anton Novak, deželnozborska po­slanka Ana Blatnik za deželnega glavarja, ljubljanjski nadškof Stanislav Zore, visoki predstavnik v BiH Zdravko Inzko in zastopniki slovenskih političnih, gospodarskih in kulturnih ustanov.