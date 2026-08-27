Loški tamburaši očarali Hrvaško

Vaje so potekale dopoldne, od 8.30 do 12. ure. V prostem času pa so tamburaši uživali tudi ob kopanju v morju in predvsem skupnem druženju. Naslednje leto bodo loški tamburaši praznovali 50. obletnico delovanja. O tem visokem jubileju Wrolich pravi: »Občutek, da se Tamburaški ansambel počasi pripravlja na svojo 50. obletnico, je preprosto nepopisljiv. Ko se spominjam začetkov, skoraj ne morem verjeti, kakšne zahtevne in čudovite skladbe danes igramo. Da smo postali pravi tamburaški orkester, je zame nekaj neverjetnega. Dolgoletni obstoj je dokaz, da se ne sme »scagati«. Sem ponosna na ta dosežek, saj smo lahko naš ansambel skupaj držali skozi vsa ta leta in ga vedno znova okrepili z lastno mladino iz okolice«.

