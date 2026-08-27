Loški tamburaši očarali Hrvaško

Pod nadzorom tamburaškega mojstra in domačina Vlada Pergjuna so se tamburaši naučili marsikatero novo skladbo in izpilili tehniko igranja tamburic. »Letošnji poudarek pri novih skladbah je bil na božičnih in klasičnih pesmih, kot je La Traviata, s katerimi smo razširili naš repertoar, saj nameravamo letos pozimi pripraviti več adventnih nastopov po Koroškem. S seminarjem sem zelo zadovoljna, saj smo dosegli zastavljene cilje. Še posebej sem opazila, kako v skupini prevladuje družinsko vzdušje. Vsak zares živi za tamburico in si želi tudi pri igranju inštrumenta napredovati. Lahko rečem, da imamo sedaj bogat glasbeni repertoar iz različnih glasbenih zvrsti,« pove Erika Wrolich, ki vodi Tamburaški ansambel iz Loč že 49 let.
Vaje so potekale dopoldne, od 8.30 do 12. ure. V prostem času pa so tamburaši uživali tudi ob kopanju v morju in predvsem skupnem druženju. Naslednje leto bodo loški tamburaši praznovali 50. obletnico delovanja. O tem visokem jubileju Wrolich pravi: »Občutek, da se Tamburaški ansambel počasi pripravlja na svojo 50. obletnico, je preprosto nepopisljiv. Ko se spominjam začetkov, skoraj ne morem verjeti, kakšne zahtevne in čudovite skladbe danes igramo. Da smo postali pravi tamburaški orkester, je zame nekaj neverjetnega. Dolgoletni obstoj je dokaz, da se ne sme »scagati«. Sem ponosna na ta dosežek, saj smo lahko naš ansambel skupaj držali skozi vsa ta leta in ga vedno znova okrepili z lastno mladino iz okolice«.
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