Letni koncerti Mešanega zbora Artphonica: »Važno je, da je srce pri petju«

Sebastjan Vrhovnik je letos prevzel umetniško vodstvo zbora. Že v preteklosti je večkrat deloval na Koroškem kot predavatelj na poletnih dirigentskih tečajih, sodeloval je tudi s koroškim deželnim mladinskim zborom. Vrhovnik: »Od vsega začetka sem na Koroškem začutil neko medsebojno povezanost pevk in pevcev ter ljubezen do petja, zato je bila odločitev lahka, da kljub svojemu natrpanemu urniku sodelujem še z Artphonico. Pomembno je, da je srce pri petju. V kratkem času smo pripravili zahteven in raznolik program, dejstvo je, da se pevci srečujejo le štirikrat ali petkrat v letu. Upam, da bo teh druženj še več in da se nam obetajo še lepi projekti.« Poleg Vrhovnika zbor vodi še Alina Priebernig.