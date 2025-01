Kvartet Dobniško jezero nastopal pred člani društva Ledvica.Koroška: S slovensko pesmijo h Gospe Sveti

Ledvica.Koroška, to so preddializni/dializni bolniki, prejemniki transplantatov, prizadeti in zainteresirani, ki se organizirajo v Ledvici.Koroška in ponujajo osebni stik ter izmenjavo izkušenj z drugimi ljudmi v enaki ali podobni situaciji. Društvo koroškim ledvičnim bolnikom in njihovim svojcem že desetletja ponuja čustveni dom in ponudi svetovanje, podoro in dostop do strokovnih informacij.