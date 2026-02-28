Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Koroška v srcu slovenske prestolnice

28.2.2026 Ljubljana Ljubljana Novice
Do 11. aprila 2026 se bo v okviru letošnjih Koroških kulturnih dni v Ljubljani zvrstilo dvanajst dogodkov.
Stanko Sadjak bo razstavljal v sklopu Koroških kulturnih dnevov.

Z odprtjem razstave in predstavitvijo knjige Pregon koroških Slovencev 1942 so se 23. februarja v Mestni hiši začeli Koroški kulturni dnevi v Ljubljani. Do 11. aprila se bo na različnih prizoriščih zvrstilo dvanajst dogodkov – od razstav, strokovnih predavanj in predstavitev publikacij ter delovanja društev do gledaliških predstav in medgeneracijskega koncerta »Trikrat tri« v Cankarjevem domu. Vstop na vse prireditve – razen na koncert 8. aprila – je brezplačen.

Spored se nadaljuje 26. februarja z dvojezično predstavo »Prihodi – odhodi«. Enajstega marca ob 18. uri bo v preddverju kapele Zavoda sv. Stanislava odprtje razstave slikarja Stanka Sadjaka. V Galeriji Družina bo 16. marca sledila predstavitev knjig: Vinko Möderndorfer st., Koroške narodne pripovedke; Maria Bartoloth, Mijalca majalca – Ziljska basen; ter predstavitev projekta dokumentacije zemljepisnih imen na Zilji.

V dvorani Slovenske matice bo 24. marca predstavitev zgodovine in delovanja treh koroških slovenskih kulturno-prosvetnih društev: SPD Šentjanž (Nadja Keuschnig), SPD »Srce« Dobrla vas (Gitti Neuwersch) in SPD »Edinost« Škofiče (Mitja Rovšek).

Iz rubrike preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt