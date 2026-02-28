Koroška v srcu slovenske prestolnice

Z odprtjem razstave in predstavitvijo knjige Pregon koroških Slovencev 1942 so se 23. februarja v Mestni hiši začeli Koroški kulturni dnevi v Ljubljani. Do 11. aprila se bo na različnih prizoriščih zvrstilo dvanajst dogodkov – od razstav, strokovnih predavanj in predstavitev publikacij ter delovanja društev do gledaliških predstav in medgeneracijskega koncerta »Trikrat tri« v Cankarjevem domu. Vstop na vse prireditve – razen na koncert 8. aprila – je brezplačen.