Po večletnem premoru so lani zopet organizirali dijaško prireditev Kontaktna leča. Letos se tradicija ohranja, prireditev bo od 25. do 27. septembra, le lokacija se seli, in sicer iz Slovenske gimnazije v iKult v Celovcu. »Zgodovina Kontaktne leče sega štirideset let nazaj, njena prvotna zamisel je bila vzpostaviti sodelovanje med Evropsko in Slovensko gimnazijo v Celovcu,« pravi Nikolaj Voglauer (18), ki obiskuje Višjo tehnično šolo v Mössingerstrasse in se je lani vključil v Koroško dijaško zvezo, ki organiza ta tridnevni kulturni dogodek. Prevzel je oblikovanje plakata, oglaševanje prireditev in prodajo vstopnic. »S pripravami smo začeli že novembra in zdaj smo že uigrana ekipa sedmih angažiranih članov z izkušnjami na tem področju,« pove Dana Gregorič (17), dijakinja Slovenske gimnazije ter večletna članica Koroške dijaške zveze. Letošnji program sestavlja dramska igra Mrličožerec (Leichenfresser) izpod peresa mlade koroške avtorice Ane Grilc. Lutkovna igra tematizira fašizem na Koroškem in njegovo prehajanje iz generacije v generacijo. Odigrali jo bodo člani skupine Lutke Mladje, ki so z njo že očarali koroško, dunajsko, ljubljansko in mariborsko publiko. V gosteh bo tudi IGLU, Improv theatre iz Ljubljane, za koncertni del dogodka pa bodo poskrbeli mladi bendi Ladja, Curb in Roy de Roy.