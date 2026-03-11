Korošice pojejo in ustvarjajo

Na odru do zadnjega sedeža napolnjenega celovškega Doma glasbe so tokrat v ospredje postavili ustvarjalnost, moč in občutljivost žensk v glasbi in kulturi. »Stremimo k svetu, v katerem sta lahko oba spola hkrati močna in ranljiva. Hkrati vodilna in vodena ter čuvana v obeh pozicijah. Enakopravnost pomeni stremljenje k izenačenosti,« je na koncertu poudarila moderatorka Valentina Inzko Fink. Ob tem se je zahvalila vsem ženskam – glasbenicam, pevkam, inštrumentalistkam, zborovodkinjam in učiteljicam glasbe – ki so bile pripravljene z organizatorji deliti svoje zgodbe, misli, izkušnje in čustva ter s svojim obrazom prispevati košček k celoti dogodka. Lara Vouk je že tretjič režirala koncert: »Barbara Rutar in Kristina Sturm sta imeli idejo, da bi se na koncertu poklonili ženskam. Hotela sem vključiti čim več žensk, zaradi tega smo skupaj s snemalcem Stefanom Reichmannom in Dorianom Krištofom ustvarili kratke filme na temi 'ženske in glasbe' in 'biti ženska'.« V teh video- in avdioposnetkih, ki so jih predvajali v dveh blokih med nastopi zborov, so ženske delile tudi svoje razmišljanje o delu v kulturi in glasbi. »Jaz mislim, da smo Slovenci in žene v istem čolnu. Moramo biti malo boljši, bolj jasni in bolj vidni, da se nas zazna,« je zazvenela ena od misli. Zborovodkinja Lucia Haab se je dotaknila vprašanja, ali se glasba, ki jo ustvarjajo ženske, razlikuje od glasbe moških. »Mislim, da ni razlike, in ravno zaradi tega bi morali veliko več igrati glasbo žensk – in da bi jo tudi ženske izvajale kot dirigentke in solistke, še pogosteje kot zdaj.«