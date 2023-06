Kdor pozna mešani pevski zbor Podjuna, ve, da včasih uberejo tudi nove poti in da imajo širok pevski repertoar. Tega radi pokažejo na letnem koncertu, ki je bil letos v znamenju pesmi iz raznih koncev sveta.

Minulo soboto, 3. junija, so pliberški pevci in pevke gostili predpoletni koncert »Pred mano je poletje« v pliberškem kulturnem domu. K sodelovanju so povabili domača moška pevska zbora Kralj Matjaž in Foltej Hartman. Seveda pa je sodelovala tudi Mlada Podjuna pod taktirko zborovodkinje Kristine Kragelj.

Raznolik je bil nastop Podjune, ki jo od leta 2004 vodi Anja Kapun. Segal je od finske in švedske ljudske pesmi do latinske pesmi in pesmi iz Južne Afrike. Pevci in pevke so zapeli na visoki ravni in zasluženo poželi veliko aplavza.

Mlada Podjuna je spet zelo aktivna.

Zbrano sta zapela tudi MoPZ Kralj Matjaž (vodi ga Tadej Pečnik) in MoPZ Foltej Hartman, ki ga vodi Špela Mastek Mori. Večer z domačimi pevskimi skupinami je hitro minil, pokazal pa je, da je v Pliberku mnogo dobrih pevcev. Koncert je povezovala Simona Roblek. Po koncertu je sledilo druženje v gostilni Zeitlos v kulturnem domu.

Med številnimi obiskovalci so bili mdr. župan Štefan Visotschnig, župnik Ivan Olip, mestni svetnik Marko Trampusch in predsednik Slovenske prosvetne zveze Mitja Rovšek.

Lea, Vladimir in Sabina Buchwald.

