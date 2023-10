Pevke in pevci leta 2018 ustanovljenega zbora Artphonica vabijo v soboto, 7. oktobra, ob 18.00 na koncert, ki bo v mestni cerkvi sv. Egidija v Celovcu.

»Skupino Artphonica so ustanovili nakdanji pevci in pevke deželnega mladinskega zbora, ki so želeli še naprej skupaj prepevati. Pri mladinskem zboru lahko poješ le do 26. leta starosti,« nam je povedala članica obeh zborov Irina Sadnikar. Pri Artphonici prepeva približno 30 ljudi, stari so med 25 in 40 let. Vaje imajo petkrat na leto v Slovenski gimnaziji, vse leto se pripravljajo na svoj letni koncert, če se terminsko izide, pa nastopajo tudi ob drugih priložnostih. Skupaj radi prepevajo, ker se dobro razumejo in imajo prijateljske vezi. Vsi člani zbora igrajo najmanj en inštrument. Vrnimo se h koncertu z geslom Tako kot sem. Zvok bližine. Zborovodja Andreas Gassner je prav za ta zbor skomponiral skladbo, ki jo bo zbor javnosti prvič predstavil na koncertu 7. oktobra. Koncert bo moderirala in z lastnimi besedili popestrila pisateljica Verena Gotthardt. Irina Sadnikar: »Naš glasbeni repertoar je precej zahteven in raznolik, na koncertu bomo med drugim zapeli priredbo skladbe skupine Voxon »Na svietu lepše ni rože«, koroško pesem »Das Leben mit dir« in pesem »Ljubca moja«. V zboru prepeva kar nekaj koroških Slovenk in Slovencev, zato zbor v javnosti nastopa dvojezično. Cena vstopnice je 15 €: [email protected].