Koncert zbora Artphonica: Umetnost čakanja

Zbor se na tem koncertu posveča temi, ki ima številne razsežnosti: čakanje kot hrepenenje, pričakovanje in potrpežljivost – pa tudi kot trenutek zaustavitve. Osrednji del koncertnega programa je posvečen skandinavski zborovski glasbi, katere zvočni svet je tesno povezan z doživljanjem dolgih zim in obdobij tišine. Program dopolnjujejo dela iz različnih kultur in obdobij – od ljudskih pesmi in sakralne glasbe do sodobnih skladb. Zbor Artphonica je leta 2025 prejel naziv »Koroški zbor leta«. Od leta 2026 deluje pod umetniškim vodstvom slovenske zborovodkinje Klare Maljuge. Namestnica zborovodje je Alina Pribernig.

