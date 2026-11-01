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Koncert zbora Artphonica: Umetnost čakanja

1.11.2026 Celovec Klagenfurt Novice
V soboto, 7. novembra, ob 18. uri bo v mestni župnijski cerkvi sv. Egidija v Celovcu koncert zbora Artphonica z naslovom Umetnost čakanja – med zimo in svetlobo.
ArtphonicaLeta 2025 je zbor Artphonica prejel naziv »Koroški zbor leta«.

Zbor se na tem koncertu posveča temi, ki ima številne razsežnosti: čakanje kot hrepenenje, pričakovanje in potrpežljivost – pa tudi kot trenutek zaustavitve. Osrednji del koncertnega programa je posvečen skandinavski zborovski glasbi, katere zvočni svet je tesno povezan z doživljanjem dolgih zim in obdobij tišine. Program dopolnjujejo dela iz različnih kultur in obdobij – od ljudskih pesmi in sakralne glasbe do sodobnih skladb. Zbor Artphonica je leta 2025 prejel naziv »Koroški zbor leta«. Od leta 2026 deluje pod umetniškim vodstvom slovenske zborovodkinje Klare Maljuge. Namestnica zborovodje je Alina Pribernig.

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