Koncert »Za mir bom govoril« v Pliberku: 80 let po koncu vojne bo v Pliberku 80 ljudi stopilo na oder

Leto 2025 je po vsej Evropi v znamenju spominjanja, saj obeležujemo 80. obletnico osvoboditve izpod nacionalsocialističnega režima ter ponovne vzpostavitve demokracije. Slovensko prosvetno društvo EDINOST v Pliberku organizira koncert borčevskih, partizanskih ter odpornških pesmi, povezanih s teksti, recitali (Aleksander Tolmaier in Lara Maria Vouk) in filmskimi prizori, ki jih za koncert pripravljata Davor Mori in Vladimir Buchwald. »Moj ded in starejši ljudje, ki so doživeli vojno, so vselej pravili, da se nekaj takega nikoli ne sme več ponoviti in da je potrebno zavedanje za to ponesti iz roda v rod. Cilj koncerta je tudi, da ga naj obiskovalci zapustijo s prepričanjem, da so demokracija, mir in svoboda dobrine, za katere se je treba vsak dan potegovati,« je povedal Vladimir Buch­wald, blagajnik SPD Edinost in koordinator projekta.