»AmorVincit«, torej ljubezen zmaguje je ime mešanega pevskega zbora iz Nove Gorice, ki je minulo nedeljo obiskal Pliberk. Ustanovili so ga leta 2019. Vodi ga Ingrid Kragelj, mati Kristine Kragelj, ki jo na Koroškem medtem že poznamo kot zborovodkinjo in pevko. Na nedeljskem koncertu v napolnjeni pliberški farni cerkvi so v pozdrav zapeli domači pevci MoPZ Foltej Hartman. Sledil je nastop pevk in pevcev iz Nove Gorice in nove vokalne skupine Oktakord. Na koncertu pod gelsom »Utrinki božične dediščine« so predstavili sodobnejše in starejše adventne in božične pesmi. Zbor iz Nove Gorice je pliberške poslušalce med drugim navdušil s koroško »pesmijo od rojstva« izpod peresa globaškega bukovnika Franca-Ledra Lesičjaka. Po koncertu so bili pevci in pevke vabljeni na skupno kosilo k Lovru Güntherju. Po kosilu jih je Raimund Grilc vodil po Pliberku in jim predstavil mesto kulture. V imenu prireditelja SPD Edinost Pliberk se je Boris Sturm zahvalil sponzorjem in domačemu župniku Ivanu Olipu, ki je omogočil koncert v pliberški farni cerkvi. Izkupiček dobrodelnega koncerta je bil 985 evrov, z denarjem bodo podprli otroke, ki potrebujejo pomoč. »Hvaležni smo za topel sprejem, počutili smo se zelo dobro in se srečni vrnili domov,« je povedala zborovodkinja »AmorVincit« Ingrid Kragelj. V svojih vrstah imajo tudi pevca iz Nigerije, Rowlanda, ki je na izletu v Pliberku prvič v življenju videl sneg.