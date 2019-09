Šentjakob Glasbena literatura za kombinacijo orgel in harmonike je redka, tista, ki sta jo izbrala brata Saša in Marko Kassl za svoj – prvi – skupni koncert v farni cerkvi v Šentjakobu v Rožu v petek, 9. avgusta, je bila vsekakor poslastica. Spoj obeh aerofonih (zrakovnih) glasbil je ambientalno dopolnil cerkveni prostor, ki združuje gotiko, barok, po požaru leta 1972 pa še čisti funkionalizem, katerega brezoblično goloto sublimirajo freske Valentina Omana.

Saša, po poklicu računalničar, po predanosti pa organist, ter Marko Kassl, poklicni glasbenik in docent za harmoniko v nemškem Detmoldu in nizozemskem Amsterdamu, oba doma iz Tal pri Podgorjah, sta z izborom del iz visokega baroka (A. Soler, G. B. Zucchinetti) ter moderne (E. Derbenko, P. Eben, L. Bashmakov, M. Dupré, P. Makkonen) napela lok čez skoraj tri stoletja.

Še posebej je izstopala skladba za oba instrumenta Dialogolaid Leonida Bashmakova iz leta 2003, ki, kakor je dejal predsednik Društva orgelske glasbe Šentjakob v Rožu Alojz Sticker, »opisuje različne načine pogovora. Kakor v različnem življenju se kdaj poslušata, potem pa se spet dereta drug na drugega.« Izrazito barvita kompozicija črpa iz tehničnih in glasovnih možnosti obeh instrumentov, od žvrgolenja do ostrine, od bučne hrupnosti do nežne dobrikavosti.

Koncert bratov Kassl je bil zadnji v nizu štirih, s katerimi je Društvo orgelske glasbe obhajalo deseto obletnico nabave novih cerkvenih orgel v Šentjakobu. Slavnostna obletnica bo na sporedu meseca novembra z mašo.