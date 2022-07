Glasbena akademija Voxon bo 10. obletnico praznovala z velikim koncertom, ki bo 7. julija ob 20. uri. Zaradi slabe vremenske napovedi so organizatorji koncert z Njive zemljanov v Šmihelu prestavili v Kulturni dom v Pliberku. Prosijo, da o spremembi obvestite vse zainteresirane.

Voxon Music Academy že 10 let izobražuje mlade talente s področja pop-, jazz- in soul-petja na treh lokacijah na Koroškem. Z Ziljanko Matejo Zwitter so od vsega začetka zaposlili mednarodno priznano učiteljico petja. Rojena Ljubljančanka se je v Londonu izpopolnjevala za vokalno trenerko, vrsto let pa je bila tudi solistka in vodja svetovno znanega a cappella zbora Perpetuum Jazzile. »Neverjetno, kaj Mateja naredi iz naših pevskih talentov. Mnogi so zdaj redno zaposleni na raznih prireditvah, porokah in kot studijske pevke in pevci,« pravi Danilo Katz, ki tudi sam vodi snemalni studio.

Akademija že tri leta ponuja tudi pouk pop- in jazz-klavirja. Z Žanom Hauptmanom, ki je končal študij na zasebni univerzi Gustava Mahlerja v Celovcu, so pridobili pravega zvezdnika slovenske glasbene scene. »S svojim odličnim bendom bo na jubilejnem koncertu izvedel nekaj svojih uspešnic in pospremil tudi naše pevske talente,« pravi Danilo Katz.