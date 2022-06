V soboto, 28. maja 2022, so pevke mladega akzenta SKD Jepa-Baško jezero sooblikovale koncert na Univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti na Dunaju (mdw). V sklopu zaključnega koncerta diplomantk in diplomantov umetniškega predmeta »zborovodstvo« so se predstavile skupaj z zborovodkinjo Veroniko Lesjak, ki bo letos zaključila študij tega predmeta. Z raznolikim sporedom so navdušile dunajske in koroške poslušalke in poslušalce. Pred koncertom in po njem so pevke uživale nekaj dni prostega časa ob pogovorih in smehu. Ob okusnih jedilih in raznovrstnih aktivnostih v avstrijski prestolici so se tudi med seboj povezale in tako še pogljabljale zborovsko dinamiko.