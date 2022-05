Minulo soboto, 21. maja, je Mešani pevski zbor Podjuna Pliberk vabil na koncert pod geslom Romanca z obalce. Poleg MePZ Podjuna sta goste koncerta v dobro obiskani dvorani pliberškega kulturnega doma navdušila še otroški zbor Mlada Podjuna in Mešani pevski zbor Obalca iz Kopra.

Otroški zbor »Mlada Podjuna« je prvič nastopil pod taktirko nove zborovodkinje Kristine Kragelj.

Prisilna pavza zaradi pandemije je številne pevske zbore na Koroškem in drugje hudo prizadela, nekateri si še do zdaj niso opomogli. Drugim je to uspelo laže, med njimi je tudi Mešani pevski zbor Podjuna, ki je minulo soboto vabil na koncert v pliberški kulturni dom. Ljubezenske pesmi so bile rdeča nit, ki je vodila skozi pevski večer. Kakor da pandemije nikdar ne bi bilo, je zbor, ki ga od leta 2004 vodi Anja Kapun, zapel na visoki ravni – česar smo poslušalci Mešanega pevskega zbora Podjuna že vajeni. Ta visoka pevska raven je sad dela zborovodkinje Anje Kapun, ki se vsak teden pripelje z Dunaja, da vadi s Podjuno. Do leta 2015 je pliberško društvo Podjuna vodil Milan Piko, od tedaj je funkcijo predsednice prevzela Janja Trap-Kert. »Tudi med pandemijo nismo docela prenehali s pevskimi vajami, imeli smo jih preko spletne aplikacije zoom,« je povedala Janja Trap-Kert. Opazno je, da je med vrstami Mešanega pevskega zbora Podjuna tudi veliko mladih pevk in pevcev, zdi se, da je zboru uspela pomladitev. »Razlog za to, da pri nas poje tudi veliko mladih, je gotovo tudi v pristopu naše zborovodkinje in ker se naš pevski repertoar nekoliko razlikuje od drugih zborov,« pojasnjuje predsednica Janja Trap-Kert.

Pevke in pevci MePZ Obalca iz Kopra

Glasovi mladih in bolj izkušenih pevk in pevcev Podjune se tako na odru zlivajo v harmonično celoto. Podjuna je po številu pevk in pevcev največji pliberški zbor.

V društvu Podjuna so tudi zelo ponosni in veseli, da je ponovno zaživel otroški zbor Mlada Podjuna. Otroci pod taktirko nove zborovodkinje Kristine Kragelj so v soboto po dvoletni pavzi prvič stopili na oder in zapeli dve pesmi. Katja Mandl, ki v zboru skrbi za organizacijske zadeve, se je zahvalila staršem, ki otroke vozijo na pevske vaje. Mlado Podjuno je na kitari spremljala Vera Mandl.

Po koncertu je bilo še dovolj časa za druženje. Na sliki sta med drugimi Mirjam Kušej in Sara Krištof, dolgoletni zborovodkinji Mlade Podjune (sredina).

V gosteh na koncertu v Pliberku je bil Mešani pevski zbor Obalca iz Kopra. Zbor se je odzval vabilu pevk in pevcev iz Pliberka, ki so bili leta 2019 njihovi gostje v Kopru. Zbor od januarja 2022 vodi Klemen Miklavčič.

Program je vodila moderatorka Sabina Buchwald. Med številnimi obiskovalci so bili pliberški referent za kulturo Marko Trampusch, občinskiodborniki Vinko Kušej, Daniel Thaler, Silvo Jernej in Tonej Brezovnik, predsednik KKD Vogrče Lojz Kerbitz, šmihelski župnik Slavko Thaler, ravnatelj Evropske šole Šmihel Danilo Katz in ravnateljica pliberške srednje šole Christine Meklin-Sumnitsch. Več slik najdete v galeriji: Povezava