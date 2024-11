Koncert Kvarteta Ave: Pojejo, da bi razveseljevale in darovale

Stroški takšnega koncerta niso nizki, zato pri organizaciji nismo vedele, ali bo v blagajni plus ali minus. Vedele pa smo to: če bomo imele dobiček, ga bomo darovale v dobrodelne namene. Seveda smo iskale sponzorje in pridno prodajale vstopnice. V tem času so Nižjo Avstrijo presenetile poplave in bilo nam je takoj jasno, da bomo pele za žrtve poplav. To smo posredovale tudi nastopajočim in obiskovalcem koncerta. Presenetila nas je solidarnost in radodarnost ljudi, le tako smo lahko zbrali kar 7.000 evrov. Vsem prav lepa hvala!