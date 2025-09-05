Koncert, ki je povezal glasbo in ladinsko dušo



Sestri Marlene in Elisabeth Schuen sta skupaj s sestrično Mario Moling ustanovili glasbeno skupino Ganes, ki prepeva o mitih, zgodbah in lepotah življenja. Ime izvira iz mita o morskih deklicah ali vilah iz alpske mitologije »Ganes«. Začetki skupine pa segajo nazaj v čas, ko so glasbenice nastopale na koncertni ladji Huberta von Goiserna leta 2007 do 2010. Ženske so odraščale v La Valu, v vasi v južnotirolskih Dolomitih in so med približno 30.000 Južnimi Tirolci, ki imajo ladinščino za svoj materni jezik. Trio, v katerem je Mario Moling leta 2018 zamenjala Natalie Plöger, na svojih osmih študijskih albumih poje večinoma v ladinščini, pri čemer Elisabeth Schuen pravi: »Seveda ne razumeš vsega, ampak pri svojih koncertih vedno veliko razlagamo, o čem pojemo. Dodatno pa tudi glasba posreduje zgodbe in čustva, ki ljudi pripeljejo do tega, da se prepustijo svoji domišljiji.« VIVES (ladinska napitnica, ki prevedena pomeni boš živel) je najbolj aktualni album in predstavlja poklon domovini, ladinski kulturi in spominom na življenje v vasi ter na običaje in modrost »starejših«. Z vsebino tega albuma so se tudi soočali obiskovalci in obiskovalke v čudovitem ambientu v Dvoru pred cerkvijo in so lahko prisluhnili petju, violini, kitari ter kontrabasu.