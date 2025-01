Koncert folklornega ansambla Kolo slavuj: Ko spregovori glasba

S folklornim ansamblom Kolo slavuj sem prišla v stik pred 20 leti, ko smo sooblikovali operni projekt. To je tlakovalo pot v sodelovanje pri Carinthischer Sommer s plesnimi in pevskimi nastopi, to nedeljo pa so prvič nastopili na tradicionalnem adventnem koncertu v mestni cerkvi v Beljaku. Njihovi nastopi so čudoviti in bogatijo kulturno dediščino. Pomembno je tudi, da na tak način reprezentirajo manjšine v javnosti.