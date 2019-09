V okviru 67. Ljubljana Festivala smo 5. julija v Slovenski filharmoniji poslušali Komorni orkester iz Waidhofna ob Ybbsu iz Avstrije. Presenečeni smo izvedeli, da je njihov dirigent nihče drug kot Wolfgang Sobotka, od leta 2017 tudi predsednik avstrijskega parlamenta. Na dogodek je vabil Avstrijski kulturni forum, častna pokroviteljica koncerta je bila avstrijska veleposlanica v Ljubljani, njena ekscelenca Sigrid Berka.

Pričakovali smo komorni orkester, na odru zagledamo celoten simfonični orkester, ki nam je v prvem delu zaigral za uvod Uverturo iz operete Lepa Galateja F. von Suppeja. Enostavčna skladba nas je v valčkovem ritmu uvedla v svet dunajske operete. Proti pričakovanju, saj to od komornega orkestra nismo pričakovali, smo kot drugo skladbo poslušali Simfonijo št. 4 v d-molu nemškega skladatelja Roberta Schumanna. Dirigent je suvereno na pamet vodil celoten orkester in poslušali smo zelo dobro izvedbo Schumanna, poznanega predvsem kot mojstra samospeva. Običajno dirigenti napravijo med posameznimi stavki kratko pavzo, ker so napisani v različnih tempih, Sobotka je vodil celotno simfonijo brez pavze. Občinstvo v skoraj polni Filharmoniji je navdušeno pozdravilo odlične, sicer amaterske glasbenike.

Po odmoru smo pa mislili, da smo na vsakoletnem Novoletnem koncertu Dunajskih filharmonikov. Sledil je večer skladb Johanna Straussa očeta in sina. Poznane melodije, koračnice, valčki in polke so si sledili drug za drugim. Koračnica iz operete Cigan baron je že en tak obvezen komad novoletnih koncertov. Valček Vaške lastovke, op. 164 nas je zazibal v valčkov tempo, navdušenje publike je raslo. Kar prehitro je minila zelo kratka polka Mali mlin, op. 57. Sledila ji je zelo hitra, vsem poznana Hitra polka Na lovu, op. 373 J. Straussa mlajšega. Kar prehitro sta minili tudi še zadnji dve polki, Kmečka polka, op. 276 in ponovno zelo hitra polka Grom in blisk, ki so jo avstrijski glasbeniki zaigrali ognjevito, ker jim je ognjeviti tempo diktiral izvrsten dirigent, ki je tudi sicer politično zelo aktiven.

Marsikdo se je med publiko verjetno vpraševal, kako najde gospod Sobotka, poleg nedvomno napornega vodenja avstrijskega parlamenta, še čas, da lahko na pamet ves večer vodi dokaj dolg glasbeni večer? Videlo se je, da uživa v tem. Navdušena publika je izsilila dodatek, biser dunajskih Novoletnih koncertov, valček Na lepi modri Donavi. Avstrijski glasbeniki so naslednji dan ponovili koncert še v Kopru.