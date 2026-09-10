Ko glasba postane skupen jezik

Med 23. in 28. avgustom je umetniško društvo Sonus Kult.In.K ponovno organiziralo glasbeno delavnico Sonus v Dobrli vasi. Umetniško vodstvo imajo tudi letos osnovatelj delavnice Janez Gregorič ter njegovi hčerki Mira in Sara. »Glavno vodilo tega tedna je bilo, da se ljudje lahko družijo, muzicirajo in poleg tega tudi najdejo nove prijatelje.« Devetnajst let so delavnico prirejali v Werkhofu v Bistrici pri Pliberku, za dvajseti jubilej pa so spremenili lokacijo in se preselili v Campus AdFontes v Dobrlo vas, kjer imajo udeleženci in udeleženke veliko prostora. Imajo veliko sob, kjer lahko vadijo, imajo velik skupinski prostor in okoli kampusa velik travnik, kjer se lahko sprostijo ob raznih igrah. Pravzaprav se je mogoče prijaviti šele z desetimi leti, letos pa imajo nekaj izjem. Najmlajši udeleženci so stari devet let, najstarejši pa so celo že končali z delovno dobo in so upokojenci. Vsega skupaj je bilo letos 37 udeležencev in udeleženk ter deset docentov in docentk. Med seboj se pogovarjajo slovensko in tudi nemško. Večina jih je doma na Koroškem, nekaj pa jih je bilo tudi iz Slovenije.