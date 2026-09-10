Ko glasba postane skupen jezik

Med 23. in 28. avgustom je umetniško društvo Sonus Kult.In.K ponovno organiziralo glasbeno delavnico Sonus v Dobrli vasi. Umetniško vodstvo imajo tudi letos osnovatelj delavnice Janez Gregorič ter njegovi hčerki Mira in Sara. »Glavno vodilo tega tedna je bilo, da se ljudje lahko družijo, muzicirajo in poleg tega tudi najdejo nove prijatelje.« Devetnajst let so delavnico prirejali v Werkhofu v Bistrici pri Pliberku, za dvajseti jubilej pa so spremenili lokacijo in se preselili v Campus AdFontes v Dobrlo vas, kjer imajo udeleženci in udeleženke veliko prostora. Imajo veliko sob, kjer lahko vadijo, imajo velik skupinski prostor in okoli kampusa velik travnik, kjer se lahko sprostijo ob raznih igrah. Pravzaprav se je mogoče prijaviti šele z desetimi leti, letos pa imajo nekaj izjem. Najmlajši udeleženci so stari devet let, najstarejši pa so celo že končali z delovno dobo in so upokojenci. Vsega skupaj je bilo letos 37 udeležencev in udeleženk ter deset docentov in docentk. Med seboj se pogovarjajo slovensko in tudi nemško. Večina jih je doma na Koroškem, nekaj pa jih je bilo tudi iz Slovenije.
Udeleženci doživijo dneve, polne glasbe in zabave. Tudi letos so dovoljeni vsi inštrumenti, bilo jih je kar dvanajst različnih. »To ni mojstrski tečaj s tehničnimi vajami. Namen delavnice je, da skupaj lahko muziciramo,« pravi Sara Gregorič. Glasbeniki so razdeljeni v več skupin in na različne postaje. V eni od skupin lahko ustvarjajo nove skladbe s komponistko, imajo pa tudi možnost, da se udeležijo kreativne delavnice. Od jutra do večera vadijo za zaključno predstavo v petek, med vajami pa imajo seveda tudi čas za počitek in obroke. »Pomembno je, da imamo varen prostor, kjer lahko udeleženci pokažejo svoje znanje,« je rekla Sara Gregorič. Uspešne dneve zaključijo s kvizom o glasbi, s turnirjem v namiznem tenisu ter z igranjem kitare in petjem ob tabornem ognju. BENJAMIN LANEGGER, poletni sodelavec
Letos sem prvič tukaj in mi je zelo všeč. Že eno leto igram prečno flavto, pred tem sem pa igral blokflavto. Spoznal sem veliko novih ljudi, s katerimi se pogovarjam v nemščini in slovenščini. Na predstavo se veselim, nervozen pa nisem, saj smo pridno vadili.
To je zdaj 21. glasbena delavnica, sedaj je drugo leto tukaj na Campusu AdFontes. Namen delavnice je, da se najdemo skupaj in da skupaj muziciramo, da razvijamo veselje ob inštrumentu, ob glasbi. Imamo načrt za ves dan za vaje. Vsak mora sam pogledati, kdaj je kje dodeljen ali dodeljena in potem gre na vajo. V četrtek imamo generalko, v petek pa zaključno predstavo. Če kdo noče, mu pa seveda ni treba. Največja skupina, ki jo imamo, pa je Sonus disco, kjer vsi skupaj muziciramo.
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