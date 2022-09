Vrata gradu Hagenegg v Železni Kapli bodo 24. septembra odprta za obiskovalke in obiskovalce jubilejnega koncerta vokalne zasedbe Klika. Ob tej priložnosti zborovodja Roman Kutschnig prisrčno vabi na koncert, na katerem bo predstavljen tretji album Klike.

Z Romanom Kutschnigom, zborovodjem vokalne skupine Klika, smo se pogovarjali na letošnjem prazniku Copple Kaše. Na prazniku Copple Kaše je Roman skupaj z bratom Engelbertom in očetom Lambertom s triom Pegrin zabaval občinstvo od leta 1996 do letošnjega leta. Zaradi zdelanih prstov očeta Lamberta je prihodnost družinskega tria negotova, gotovo pa je, da bo grad Hagenegg letos svoja vrata obiskovalcem odprl 24. septembra, in sicer za jubilejni koncert Klike. Ta letos praznuje 20. jubilej s predstavitvijo novega, tretjega albuma. Vokalna skupina Klika je nastala leta 2002 na pobudo kapelškega župnika Poldeja Zundra, vse od ustanovitve do danes jo kot zborovodja vodi Roman Kutschnig. Pravi, da se je izid tretjega albuma zavlekel zaradi pandemije, zdaj pa je njihova tretja zgoščenka naposled tu. Kakšnega posebnega naslova album nima, naslovnica pa opozarja na 20-letnico vokalne skupine Klika. Na albumu je nekaj novih, avtorskih pesmi, ki so nastale v zadnjih dveh letih, nekaj pa je tudi iz starejšega repertoarja. »Nove pesmi za zadnji album so napisale pevke Klike, naslovi so Utripi srca, Samo v sanjah, A Stern, Unsre Zeit, zadnja je nastala ob smrti brata naše pevke in smo jo uvrstili na našo novo zgoščenko,« pravi Roman. Album prinaša torej štiri nove pesmi, ostale pa so v preteklosti bolj redko izvajali. Ko so pred dvajsetimi leti na pobudo Poldeja Zundra ustanovili Kliko, so bili še vsi mladi, do danes se je zamenjala skoraj polovica članov. »Sam sem trenutno med najstarejšimi,« pravi Roman Kutschnig. Danes v Kliki poje 19 pevk in pevcev, prav tako 19 pa jih je v preteklosti nehalo peti. Povprečna starost pevk in pevcev vokalne skupine Klika je danes med 30 in 35 let, vadijo pa enkrat tedensko v Zadrugi. Na vprašanje, kako to, da bo koncert na gradu Hagenegg, ki je sicer zaprt za javnost, Roman odgovarja, da so grofa Thurn-Valsassina vprašali, ali bi bilo jubilejni koncert mogoče izvesti na njegovi posesti, in je takoj privolil, saj jih pozna iz cerkve in koncertov, pa tudi sam je kulturnik. Manjše prireditve, odprte za javnost, so sicer v preteklosti že bile pri gradu, koncert na prostem vokalne skupine Klika pa bo svojevrstna premiera. Koncert bo 24. septembra ob 19.30 uri, poleg Klike nastopa še kvartet Nomos.