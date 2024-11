Katoliško prosvetno društvo Drava je minulo soboto vabilo na jesenski koncert v gostilno Hafner: Originalni koroški večer

»S petjem teh starih, večglasnih pesmi smo danes skušali ohranjati tisto petje, ki ga je France Cigan leta 1962 posnel na Krčanjah in na Kneži. Radi bi prispevali k temu, da se ohrani tisto slovensko petje, ki je danes onkraj Drave pravzaprav zamrlo. Na Djekšah, Krčanjah in na Kneži so leta 1920 pri plebiscitu še večinsko glasovali za priključitev k Jugoslaviji, danes pa sta tam slovenska beseda in petje skoraj popolnoma izginila. Bojim se, da se bo čez 30 let tudi pri nas zgodilo isto. Naša lepa pesem gre po Dravi navzdol. A te stare pesmi moramo ohranjati, zato prosim tudi vse nemško govoreče med nami, da se za to potrudite,« je po nastopu na jesenskem koncertu KPD Drava v gostilni Hafner izjavil glasbeni etnolog Bertej Logar, vodja skupine Sanje. Na koncertu je petčlanska skupina predstavila stare večglasne slovenske pesmi s severne strani Drave, med njimi pesem »Ko prideš ti k meni ponoči«. Poleg skupine Sanje so nastopali še Pevsko-instrumentalna skupina Žvabek, Oktet Suha, skupina Vocs’it iz Žitare vasi ter vokalna skupina Lipa iz Velikovca. Goste v polni dvorani gostilne Hafner je pozdravil predsednik KPD Drava Jokej Logar. »Geslo letošnjega jesenskega koncerta je 'originalni koroški večer', zapele so skupine iz nemške in slovenske narodne skupnosti. Ker je originalno koroško dvojezično,« je ob začetku koncerta dejal Jokej Logar. Lastnikom gostilne Hafner, družini Rupitz, se je zahvalil za gostoljubnost: »Hvala, da smo lahko gostje v vaši dvorani. To ni bilo vedno samoumevno, pri Hafnerju pa je bilo vedno samoumevno.«