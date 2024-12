Južnotirolski deželni glavar ganjen ob petju Selanov

Konec oktobra se je 42 udeleženk/udeležencev Pevskega društva (PD) Sele, predseduje mu Marija Oraže, podalo na Južno Tirolsko. Tridnevno potovanje z zanimivim programom je organiziral vodja Mohorjeve tiskarne Peter Oraže, ki je minuli teden, 30. oktobra, obhajal tudi 40. pomlad. Višek potovanja je bil gotovo sprejem pri južnotirolskem deželnem glavarju Arnu Kompatscherju. Ko so mu pevke in pevci izpod Košute zapeli pesem Milke Hartmanove/Hanzija Artača »Sedelški zvonovi«, je bil izredno ganjen. Nič manj ganjeni niso bili obiskovalci glavne nedeljske maše ob petju selskih pevcev pod vodstvom Romana Verdela v stolnici v Boznu. Prav tako je bil zelo zanimiv obisk deželnega zbora, kjer je delovanje južnotirolskega parlamenta predstavil generalni tajnik Južnotirolske ljudske stranke (SVP) Harald Stauder. Enako velja za stalno razstavo o južnotirolski avtonomiji in za Muzej Ladincev v kraju St. Martin am Thurn. Selane je spremljala bivša deželna svetnica Martha Stocker.