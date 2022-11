Moški pevski zbor Foltej Hartman v soboto, 19. novembra, ob 19.31 vabi v Kulturni dom Pliberk na jubilejni koncert zbora, ustanovljenega daljnega leta 1931. Gre za najstarejši še aktivni zbor v Pliberku.

Razlog za malce neobičajen začetek koncerta ob 19.31 je letnica 1931, ko je v Libučah legendarni zborovodja Foltej Hartman ustanovil moški pevski zbor »Edinost«. Zbor med 2. svetovno vojno ni smel nastopati Folteja Hartmana so nacisti odgnali v koncentracijsko taborišče Dachau. Na srečo je Hartman preživel zloglasno uničevalno taborišče in ob vrnitvi na Koroško ponovno prevzel vodstvo moškega zbora, ki je do leta 1984 nastopal pod imenom »Edinost«. Leto 1984 je leto smrti Folteja Hartmana, ki je zbor vodil do leta 1983, po smrti dolgoletnega zborovodje pa so pevci zbor poimenovali po njem. Pod imenom MoPZ »Edinost« Pliberk je zbor nastopal v Avstriji, Jugoslaviji, Italiji in na Madžarskem. Pod vodstvom zborovodje Martina Kušeja iz Šmihela je MoPZ Foltej Hartman leta 2019 posnel še vedno aktualni album »Koroško srce«. Pred tem so publiki predstavili že dve zgoščenki, albuma »Bodi zdrava, domovina«, »Pevci smo koroški mi«. Obenem so ob 75-letnici zbora digitalizirali tudi ploščo »Se že svita, bo den«, je povedal predstojnik zbora Vladimir Nachbar.

Od preteklega leta zbor »Foltej Hartman« prvič vodi ženska, zborovodkinja Špela Mastek-Mori. Aktualno postavo zbora sestavlja 20 pevcev v starosti od 21 do 83 let. Za jubilejni koncert so pevci z zborovodkinjo naštudirali 17 pesmi, na njem bo predstavljen tudi nov krajši film o zgodovini moškega pevskega zbora Foltej Hartman. Prva polovica programa na jubilejnem koncertu bo po besedah Špele Mastek-Mori sestavljena iz preverjenih skladb, ki so jih pevci naštudirali še pod prejšnjimi zborovodji, drugo polovico programa (»Davi«, »Dve beli brezi«, »V gozdu, tam, kjer srnica se pase«, venček slovenskih narodnih pesmi) pa so pripravili z novo zborovodkinjo. Za 19,31 evra vas na jubilejnem koncertu čakata tudi prigrizek in pijača v Kulturnem domu.