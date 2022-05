Dva ženska pevska zbora iz Ajdovščine in Nove Gorice sta obiskala avstrijsko Koroško in Salzburg.

Minulo nedeljo, 1. maja, je bil v Kulturnem domu v Pliberku vigredni koncert, organizirala sta ga SPD Edinost v Pliberku in Kulturni dom Pliberk. Nastopali so ženski zbori »Sanje« iz Nove Gorice, »Večernica« iz Ajdovščine, »Trta« iz Žitare vasi ter Moški pevski zbor Foltej Hartman iz Pliberka. Miran Rustja vodi na Goriškem in Vipavskem več zborov, med drugim tudi »Večernico« iz Ajdovščine. Vsaj enkrat na leto organizirajo večdnevni izlet. Letos so se z ženskima zboroma »Večernica« in »Sanje« (zbor vodi Eva Slokar) podali v Avstrijo, skupaj 52 ljudi. Goste je na izletu v Avstriji spremljal Jožko Hudl. Prišli so minuli petek, najprej so si v Železni Kapli ogledali pasažo, sprejel jih je predsednik SPD Zarja Wili Ošina. Zvečer so imeli družabno-pevski večer pri Voglu v Šentprimožu, v pozdrav so jim zapeli tudi pevci MoPZ Vinko Poljanec, ki ga vodi Franc Starz. V soboto so se podali v Salzburg, na programu je bil ogled mesta in rojstne hiše Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izlet so zaključili v nedeljo z vigrednim koncertom v Pliberku. Po koncertu je društvo Edinost povabilo sodelujoče na skupno kosilo, gostilničar Janez Žižek je skuhal odličen golaž. Po koncertu je bilo še dovolj časa za druženje in skupno petje.