Iz Suhe so se preselili v cerkev na Humcu: Festival Suha na novi lokaciji

Glavni organizator Oktet Suha organizira festival v sodelovanju s KKZ, KPD Drava, občinama Suha in Dravograd ter letos prvič tudi z mestno občino Pliberk/Bleiburg. Program obljublja vrhunske nastope: med nastopajočimi so priljubljeni moški ansambel Vokale Randale iz Salzburga, španska skupina Sietemásuno iz Granade, ženska skupina Res Miranda iz Novega Sada, Dravograjski sekstet in gostitelji Oktet Suha. Festival se začne v petek, 13. junija, z jubilejnim sprejemom župana Antona Preksavca v Dvorcu Bukovje ob 25-letnici sodelovanja. Ob 20. uri sledi koncert v Vidovi cerkvi. V soboto, 14. junija, bo turističnokulinaričnen ogled za goste, zaključni koncert pa zvečer (20.00) v cerkvi na Humcu. Program vodi Danilo Katz, obiskovalce pa pozdravita PIS Žvabek in pliberški mestni župnik Ivan Olip. Na voljo bo brezplačen avtobusni prevoz od zvezne ceste B81 do cerkve (18.30–19.30) in nazaj po koncertu. Vstop­nice stanejo 25 € v predprodaji (prek spleta na www.festival-suha.at), 30 € na blagajni. Dijaki in študenti: 15 €, otroci do 12 let brezplačno. Festival je bil ustanovljen leta 1993.