Harmonikarski praznik pri Podobniku v Beli

1.3.2026 Bela Vellach Novice
V nedeljo, 1. marca 2026, bo v gostilni Podobnik v Beli pri Železni Kapli zazvenela harmonika.
Harmonikarjem se pri Podobniku pridružijo še drugi instrumenti.

Alpski klub OBIR prireja že 31. mednarodno srečanje harmonikarjev, ki vsako leto privabi glasbenike in ljubitelje domače glasbe iz Koroške in Slovenije. Med drugim nastopajo Teja in Tomo, Trio Belaj, Gašper Belaj, Tomaž Boškin, družina Lenart, Omizje muzikantov Podjuna in Glasbena šola Rutar. Prireditev se bo uradno začela ob 14. uri, vendar bo v gostilni živahno že od poldneva dalje. Mladi glasbeniki iz družine Lenart bodo namreč že od 12. ure dalje igrali v živo in ogreli ozračje pred začetkom srečanja, pravi predsednik društva Daniel Dovjak. »Program se začne in potem po vrsti nastopajo skupine in posamezni harmonikarji,« dodaja. Poleg vnaprej povabljenih glasbenikov so dobrodošli tudi drugi harmonikarji, ki se lahko prijavijo na licu mesta in zaigrajo občinstvu. Srečanje bo povezoval izkušeni moderator Peter Grilliz. Tudi letos bodo pri Podobniku razstavljene harmonike podjetja Rutar. »Vabljeni vsi ljubitelji harmonike in domače glasbe,« sporoča Dovjak. 

